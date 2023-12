Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru PSD al Muncii Marius Budai a fost surprins la Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni, la intrarea in Romania, intr-o mașina care figura ca fiind furata din Belgia. Budai se afla in autoturism alaturi de un deputat PSD, caruia ii și aparține autoturismul. Fostul ministru a spus ca mașina…

