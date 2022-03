Doi craioveni, arestaţi pentru o tâhărie comisă în cimitir Judecatoria Craiova a dispus arestarea preventiva a doi craioveni de 22 si 27 de ani, cercetati pentru comiterea infractiunii de talharie. Potrivit oamenilor legii, pe data de 4 martie, cei doi au talharit un tanar de 29 de ani. Incidentul a avut loc in cimitirul din cartierul craiovean Facai. Potrivit reprezentantilor IPJ Dolj, victima a fost abordata de cei doi suspecti pe strada Prelungirea Bechetului. „Din cercetarile efectuate de politisti in cadrul unui dosar penal intocmit la data de 4 martie, sub aspectul savarsirii infractiunii de talharie, a reiesit ca tinerii, in cursul aceleieasi zile,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

