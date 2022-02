Doi copilași bolnavi au murit după ce părinții au refuzat internarea în spital Situatie socanta in Buzau. Doi copii, de unu si trei ani, au murit dupa ce parinții lor, membri ai unei comunitați religioase, au refuzat internarea lor in spital. Copiii erau suspecti de meningita, care este o boala contagioasa. Ingrijorarile sunt cu atat mai mari pentru ca in comunitatea de unde provin copiii, oamenii sunt reticienti si refuza colaborarea cu medicii, informeaza Observatornews . Cei doi copii, o fetita si un baietel, provin dintr-o comunitate din comuna Rimnicelu. 2.700 de persoane traiesc aici, dintre care in jur de 1.000 de copii. „Primul copil, cel de un an si o luna, s-a… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

