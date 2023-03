Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera suceveni au depistat un cetațean ucrainean care a prezentat la controlul de frontiera un permis de conducere avand insemnele autoritaților ucrainene, fals. In data de 10 martie a.c., in jurul orei 14.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Siret, județul Suceava, s-a prezentat…

- Un tanar din Hudești a ieșit la plimbare cu un ATV neinmatriculat. Polițiștii au depistat ca nu avea nici permis Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Darabani efectueaza cercetari cu privire la un cetațean roman depistat conducand un ATV neinmatriculat, desi nu detinea…

- Politistii de frontiera satmareni au depistat opt cetateni din Bangladesh care au incercat sa treaca ilegal frontiera din Romania in Ungaria. Doi cetateni georgieni, care i-au indrumat si sprijinit pe migranti, sunt cercetați pentru trafic de migranți, fiind dispusa in cazul acestora masura arestarii…

- Politistii de frontiera din cadrul S.P.F. Carei in cooperare cu S.P.F. Berveni au depistat șapte cetațeni straini care intenționau sa iasa ilegal din țara noastra, pentru a ajunge in Spațiul Schengen. In data de 21 ianuarie a.c., in jurul orei 01.50, polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei…

- In data de 16 ianuarie 2023, in intervalul orar 00.00-23.59, au intrat in Romania, prin Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației, 1.439 persoane, cu 230 autoturisme. Din cele 1.439 persoane, 1.009 sunt cetațeni ucraineni. In data de 16 ianuarie 2023, in același interval orar, in Punctul de…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au prins in flagrant cinci cetateni in timp ce sustrageau fier vechi de pe o barja a unui convoi sub pavilion Germania, ancorata in zona localitatii Cernavoda, potrivit Agerpres.''In data de 06.01.2023, o patrula fluviala formata din politisti de frontiera…

- Comunicat de presa: Finalizare proiect „Finanțare nerambursabila pentru reabilitarea și modernizarea Centrului Regional de Proceduri și Cazare a Solicitanților de Azil București” Inspectoratul General pentru Imigrari anunța finalizarea activitaților proiectului “Creșterea eficienței energetice, reabilitarea…