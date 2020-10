Stiri pe aceeasi tema

- Scene șocante petrecute sambata, 24 octombrie, in localitatea timișeana Tomnatic. Un barbat care se intorcea de la o partida de vanatoare a impușcat cu arma cainele unei vecine. Poliția s-a deplasat la fața locului și a intocmit dosar penal pentru infracțiunile de uz de arma fara drept și ranirea sau…

- O femeie de 32 de ani a plecat, sambata, din Spital Județean Constanța, impreuna cu copilul ei de doua luni, dupa ce medicii au anunțat-o ca ambii au fost confirmați cu Covid-19, scrie Mediafax, citata de Digi24. Potrivit IPJ Constanța, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul ca o femeie de…

- Poliția face cercetari dupa ce un individ din Sectorul 1, implicat in numararea voturilor pentru primarie, a fost suprins cu peste 100 de procese verbale completate și ștampilate asupra sa. Persoana respectiva a fost dusa la audieri. Imaginile au fost postate pe Facebook de Clotilde Armand, care a și…

- Politistii din Cajvana au intocmit un dosar penal pentru loviri sau alte violente in cazul sesizarii unei agresiuni intre doua persoane implicate in procesul electoral, in zona Sectiei de votare 137, se arata intr-un comunicat, duminica, de Biroul de presa al IPJ Suceava, informeaza Agerpres.Potrivit…

- Politistii au intocmit dosar penal si efectueaza cercetari pentru infractiunea de "coruperea alegatorilor" in urma unei sesizari privind oferirea de bani in scop electoral in orasul Draganesti-Olt, a anuntat duminica purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt, Alexandra…

- Politistii au intocmit dosar penal si efectueaza cercetari pentru infractiunea de "coruperea alegatorilor" in urma unei sesizari privind oferirea de bani in scop electoral in orasul Draganesti-Olt, a anuntat duminica purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt, Alexandra…

- Politistii au anuntat ca au deschis dosar penal in cazul focarului de coronavirus de la Caminul pentru Persoane Varstnice Craiova, acolo unde au fost confirmate 126 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, iar un beneficiar a murit.„In cursul acestei zile, politisti din cadrul Serviciului…