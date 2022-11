Stiri pe aceeasi tema

- RESITA – In ciuda zvonurilor de pe retelele de socializare cum ca pentru proiectul cu reintroducerea transportului cu tramvaiul vor plati la greu si resitenii, primarul Nelu Popa da asigurari ca lucrurile nu stau deloc asa! Potrivit edilului, finanțarea acestui proiect se face din surse externe, fonduri…

- Brigitte Pastrama susține ca nu se teme niciun moment de viitoarele facturi la curent electric și gaze pe care va trebui sa le achite o data cu instalarea sezonului rece. Ea a dezvaluit pentru impact.ro ca e obișnuita cu valori foarte mari ale acestui gen de facturi, atat la compania pe care o conduce,…

- Primaria Cavnic se implica. Pentru ca funcționarii publici sa fie la curent cu ultimele modificari legislative, un nou curs de formare profesionala se va desfașura pe problematica stabilirii, colectarii și executarii impozitelor și taxelor locale in noile condiții legislative impuse de ordonanța 16/2022.…

- Se schimba modul de calcul pentru facturile la electricitate. Ordonanta de Urgenta va fi modificata in Senat, astfel incat compensarea sa se faca la consumul curent de electricitate, si nu la media pe anul 2021.

- Facturile la energie electrica sunt tot mai mari! In lunile de vara ale acestui an, 730.000 de romani au platit facturi duble la curent. Sumele au fost extrem de mari și au ajuns chiar și la 8.500 de lei pentru lunile iulie si august. Iata care este explicația furnizorilor!

- Austriecii vor plati 10 eurocenti/kWh, in urma unei decizii a guvernului de plafonare a pretului la energie electrica, ceea ce inseamna ca vor avea facturi mult mai mici decat romanii, care au tarif social aproape dublu. Guvernul austriac a aprobat miercuri un plan care vizeaza plafonarea pretului electricitatii…

- Cifra destinului arata compatibilitatea pe care o poți avea in relație. In aceste calcule sunt luate in seama cifrele de la 1 la 9. Pentru a afla ce partener ți se potrivește, aduna data de naștere cu luna in care ai vneit pe lume și anul nașterii pana obții o singura cifra. Spre exemplu, daca […] The…

- Trecerea unui funcționar public de la o instituție la alta va fi mai dificila, dar nu imposibila, potrivit unor modificari aduse Codului Administrativ, pentru a stavili plecarile de bugetari din anumite ministere.