Doi luptatori britanici capturați de forțele ruse in Ucraina i-au cerut premierului Boris Johnson sa-i ajute sa ajunga acasa, in schimbul eliberarii de catre Ucraina a oligarhului capturat, Viktor Medvedciuk, un apropiat al lui Vladimir Putin. Cei doi au aparut la televiziunea de stat rusa intr-un film difuzat pe postul de televiziune de stat Rusia 24, potrivit Sky News. In același timp, și Medvedciuk, liderul partidului Platforma Opoziție – Pentru viața, a fost aratat intr-un videoclip difuzat cam la aceeași ora de serviciul de informații SBU al Ucrainei, in care a cerut sa fie schimbat, arata…