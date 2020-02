Stiri pe aceeasi tema

- Politisti din cadrul Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Timis, cu sprijinul Serviciului pentru Actiuni Speciale și al unei echipe din cadrul Brigazii Operatiuni Speciale Timișoara, sub coordonarea Direcției de Investigatii Criminale, au pus in executare pe raza localitatii Peciu Nou…

- La data de 23 ianuarie a.c., in urma cautarilor desfasurate, politistii Serviciului de Investigatii Criminale i-au depistat, pe raza municipiului Bistrita, pe doi minori de 12 , respectiv 13 ani, ambii din judetul Cluj si pe un altul, in varsta de 15 ani, din Beclean, cautati la nivel national. Cei…

- Activitatile de documentare si investigare, desfasurate de politisti pentru solutionarea unei talharii, au dus la identificarea a trei persoane, banuite de comiterea faptei. A fost constituita echipa complexa de cercetare si au fost demarate activitatile specifice, dupa ce la sfarsitul saptamanii trecute…

- Doi soți nonagenari din Peștișu Mare au fost gasiți fara suflare in casa, in cursul zilei de ieri, 8 decembrie 2019. Alarma a fost data de o rudaa a batranilor și in cel mai scurt timp au ajuns mai multe echipaje ale Serviciului de Ambulanța Județean și pompierilor militari. Din pacate,…

- Sfarsit cumplit pentru doi tineri iubiti cu varste de 16 si, respectiv 19 ani, in Bacau. Madalina si Adrian au fost gasiti morti in masina, in comuna Secuieni. Din primele informatii, cei doi ar fi adormit in masina pornita, noaptea trecuta, si au murit intoxicati cu gaze. Madalina P. avea doar 16 ani,…

- Doi barbati, banuiti ca ar fi determinat o minora sa se prostitueze in folosul lor, sunt cercetati de politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Teleorman, impreuna cu procurori DIICOT-Biroul Teritorial, a informat, luni, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ), potrivit Agerpres.…