Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Cenad au depistat si predat autoritatilor competente doi cetateni romani, cautati de autoritatile din Germania, respectiv Austria, condamnati in respectivele tari pentru vatamare corporala si furt, potrivit Agerpres. Fii la curent…

- Politistii de frontiera din cadrul P.T.F. Cenad – județul Timiș au depistat si predat autoritatilor doi cetateni romani, cautați in Germania, respectiv Austria. In data de 28 ianuarie, in jurul orei 05.50, in Punctul de Trecere a Frontierei Cenad – I.T.P.F. Timisoara s-a prezentat, pentru a efectua…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat 31 de migranti din Bangladesh, Pakistan și Guineea care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua mijloace de transport. 1 de 4 In cursul acestei dimineti, in jurul orei 03.50, la Punctul…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac au depistat la controlul de frontiera un cetațean roman care a incercat sa iasa din tara cu un autoturism marca Mercedes-Benz C - Class, estimat la valoarea de aproximativ 23.300 de euro, cautat de autoritatile din Germania.

- Politistii de frontiera de la Moravita, judetul Timis, nu au permis iesirea din tara, spre Serbia, a unei fete de 7 ani pentru care adultii care o insoteau nu au putut prezenta documente necesare calatoriei, acest copil nefiind insotit de parinti. Reprezentantii Directiei Generale de Asistenta Sociala…

- DOCUMENTE FALSE… Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița efectueaza cercetari in privința a doi barbați, cu cetațenie R. Moldova, respectiv Ucraina, care au prezentat la controlul de frontiera permise de conducere false. Astfel, in data de 05 decembrie a.c., in…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Cenad au depistat 18 persoane din India, Pakistan și Nepal care au incercat sa treaca ilegal frontiera, ascunse in compartimentul marfa al unui microbuz. Fața de soferul mijlocului de transport a fost dispusa masura arestului preventiv…

- Politistii de frontiera de la PTF Moravita au depistat o minora de cetatenie germana care era data disparuta. Tanara a declarat ca plecase spre Serbia cu prietenul ei si familia acestuia. Ieri, in jurul orei 14.30, la Punctului de Trecere al Frontierei Moravița, județul Timiș, s-a prezentat pentru efectuarea…