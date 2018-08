Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile londoneze au confirmat atacul si au precizat ca trei persoane au fost ranite. Politia a londoneza a comunicat pe twitter ca incidentul s-a petrecut "in fata statiei de metrou Kingbury, din nord-vestul Londrei". De asemenea, politia a pecizat ca incidentul nu a fost un act terorist.…

- Cinci persoane au fost ranite in urma unei explozii care a avut loc la o statie de metrou din nordul Londrei, un barbat in varsta de 23 de ani fiind arestat, relateaza site-ul BBC, citat de Mediafax. Martorii au declarat ca au simtit un miros de ”cauciuc ars” si au observat ”flacari de aproximativ doi…

