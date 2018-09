Stiri pe aceeasi tema

- Stirea care anunta ca un avion cu 254 romani a cazut in Franta , ei se indrepta spre Bucuresti pentru a participa la protest nu este adevarata. Stirea a fost anuntata pe Facebook de un site-fantoma. Nu dati click pe acest titlu! Redam stirea falsa: ”Tragedie Nationala – Un avion cu 254 romani a cazut…

- Primii romani care vor participa la mitingul anti-PSD din 10 august au sosit in țara miercuri seara, trecand prin vamile Borș (Bihor) și Nadlac (Arad). “Ne-au așteptat sute de oameni cu steaguri. Este o senzație de nedescris și suntem mandri ...

- Exercitiul militar multinational se va desfasura in perioada 16-20 iulie in Marea Neagra, fiind organizat de fortele militare bulgare. Peste 300 de marinari romani vor participa la aceste actiuni.

- Saptamana incepe cu vești bune pentru mulți dintre artiștii romani, care au ajuns direct in trending pe YouTube. Printre primele 5 videoclipuri din trending se numara 4 piese romanești. Cleopatra Stratan – Te las cu inima (#1 in trending) Marius Moga – Ma Doare la Bass (#2 in trending) ADDA feat. Killa…

- Artistii care doresc sa participe la concursul international de interpretare al Festivalului "Cerbul de Aur" se pot inscrie pana pe 11 iulie pe site-ul oficial al evenimentului, cerbuldeaur.ro, anunta biroul de presa al Primariei Brasov intr-un comunicat de presa. Potrivit sursei citate,…

- Incepand cu 20 iunie, filmele de la Festivalul International de Film Transilvania (TIFF) vor fi difuzate la Sibiu. Cele mai asteptate titluri ale anului, premiere mondiale, proiectii in aer liber si zeci de invitati speciali vor transforma orasul pana pe 24 iunie in capitala filmului romanesc.

- Sute de militari romani si americani vor participa timp de trei luni la exercitiul romano-american Dacian Eagle 2018, care se va desfasura la Baza 71 Aeriana de la Campia Turzii in perioada 15 iunie - 15 septembrie, potrivit Agerpres. Potrivit unui comunicat al MApN, la exercitiu vor lua parte…