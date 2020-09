Stiri pe aceeasi tema

- O slovena de 22 de ani a fost condamnata vineri la doi ani de închisoare dupa ce și-a taiat mâna cu un fierastrau circular în speranța de a încasa o asigurare de aproape 400.000 de euro, a anunțat agenția de presa STA, preluata de AFP.Soțul sau, în vârsta…

- Actrita Lori Loughlin a fost condamnata vineri la doua luni de inchisoare si o amenda de 150.000 de dolari dupa ce a pledat vinovata intr-un scandal de dare de mita de catre mai multi parinti instariti pentru admiterea copiilor lor la universitati prestigioase din Statele Unite, transmite AFP. Sotul…

- Un condamnat la inchisoare pentru ca a taiat cu sabia mai mulți oameni intr-un bar este pe loc eligibil pe lista de candidați PNL la Consiliul Județean Timiș. Este vorba despre Calin Roman, fiul fostului primar din Deta, cel care a fost acum 9 ani protagonistul scandalului in urma caruia șeful Poliției…

- Despina Cusa, sotia luptatorului anticomunist George Cusa, a murit. Desi Securitatea i-a zis sa se desparta de sotul sau, femeia a refuzat, preferand sa devina, la randul ei, o victima a sistemului.

- Mikola Statkevich, unul din liderii Opoziției din Belarus, care executa în prezent o pedeapsa de 15 zile de închisoare, a fost din nou condamnat la o pedeapsa similara, a declarat luni soția sa, potrivit AFP. Verdictul a fost pronunțat în absența avocatului sau, justiția din…