- Florin Talpan, juristul celor de la CSA Steaua București, a oferit o prima reacție dupa ce, luni, a avut loc un termen, la Curtea de Apel București, in procesul pentru palmares contra celor de la FCSB. Un nou termen a fost stabilit pentru data de 2 octombrie. In luna martie, Inalta Curte de Casație…

- Potrivit Administratiei Prezidentiale, seful statului i-a eliberat din functie ca urmare a pensionarii si pe: Anca-Mihaela Trandafir - judecator cu grad profesional de curte de apel, presedinte al Sectiei a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal a Tribunalului Iasi, delegata la Curtea de…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie i-a achitat pe foștii ofițeri de Securitate Marin Pirvulescu si Vasile Hodis, cei care l-au torturat pe disidentul Gheorghe Ursu, ei fiind judecati pentru savarsirea infractiunii de tratamente neomenoase. Mai mult parțile apelante și Ministerul de Interne vor trebui…

- Fostul ministru de Interne Gabriel Oprea a fost achitat definitiv miercuri, 26 iulie, in procesul in care a fost judecat pentru ucidere din culpa in urma accidentului rutier in care și-a pierdut viața polițistul Bogdan Gigina. Gabriel Oprea a fost achitat definitiv, in dosarul polițistului Bogdan Gigina.…

- Judecatorii CCR au decis, miercuri, ca dezbaterea celor doua legi cruciale pentru romani sa fie amanate.Astfel, discutiile in ceea ce priveste Legea pensiilor de serviciuvor fi amanate pentru data de 2 august, iar cele privind cumulul pensiei cu salariul pe 21 septembrie.Motivul amanarii il reprezinta…

- Elena Udrea si Ioana Basescu scapa de condamnarile cu inchisoarea primite in dosarul finanțarii campaniei electorale a lui Traian Basescu. Inalta Curte de Casație și Justiție a hotarat incetarea procesului penal deoarece a intervenit prescripția. Decizia a fost luata miercuri și e definitiva, scrie…

- Chirurgul Mircea Beuran a fost achitat definitiv, de Curtea de Apel București, in dosarul in care era acuzat ca a cerut șpaga 10.000 de euro. Minuta instanței: „In temeiul art.421 alin.(1) pct.1, lit.b din Codul de procedura penala, respinge, ca nefondat, apelul declarat de Parchetul de pe langa Inalta…

- Cristian Popescu Piedone și-a reinceput, marți, oficial, activitatea de primar al Sectorului 5 al Capitalei, dupa eliberarea din inchisoare pe 21 iunie. Cristian Popescu Piedone va candida la Primaria Capitalei in 2024, au precizat surse apropiate de edilul care a ieșit din inchisoare saptamana trecuta…