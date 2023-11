Stiri pe aceeasi tema

- Spotlight Heritage Timișoara, a organizat in incinta Muzeului Jecza, un spectacol remarcabil de muzica și poezie – Patrimoniul sub reflectoare – Lumi reinviate. Inițiativa a fost realizata de Universitatea Politehnica Timișoara in parteneriat cu Fundația Triade, ca parte a Programului Cultural Timișoara…

- Spotlight Heritage Timișoara, a organizat in incinta Muzeului Jecza, un spectacol remarcabil de muzica și poezie – Patrimoniul sub reflectoare – Lumi reinviate. Inițiativa a fost realizata de Universitatea Politehnica Timișoara in parteneriat cu Fundația Triade, ca parte a Programului Cultural Timișoara…

- Compania teatrala independenta BIS Teatru din Sibiu revine la Timișoara in luna noiembrie cu spectacolul „Anotimpuri”, o adevarata feerie pentru spectatorii de toate varstele, care va avea trei reprezentații in cadrul proiectului „Scrisori pentru bunicii noștri” din cadrul programului Timișoara – Capitala…

- Povestea lui Ben și a dezradacinaților lumii, a vieților ratacite dar și a speranței din spectacolul „Exod”, pus in scena de teatrul național timișorean de cunoscutul regizor lituanian Oskaras Korsunovas, inchide, in aceasta seara, Festivalul Național de Teatru din București. Spectacolul va avea loc…

- Spectacolul „Tango” de Slawomir Mrozec este cea mai recenta producție a Teatrului Național din București și va avea premiera pe 18 octombrie la Sala Pictura, aceasta fiind prima colaborare a celebrului regizor Gabor Tompa cu TNB.

- ONU a declarat ziua de 8 octombrie ca fiind Ziua Internaționala a Dislexiei. Teatrul Național din Timișoara, in anul Capitalei Europene a Culturii, se alatura, in mod solidar, numeroaselor organisme cu profil educațional și civic, precum și numeroaselor instituții de cultura din intreaga lume care susțin…

- Stagiunea estivala continua la Constanta Spectacolele de muzica si dans se desfasoara in parcul Teatrului National de Opera si Balet "Oleg Danovski" si incep la ora 19:00.Vineri, 01 septembrie, sunteti asteptati la "Amor caliente", un divertisment muzical cu piese latino americane si spaniole, transmite…

- Programul Timisoara - Capitala Europeana a Culturii 2023 continua in septembrie cu festivaluri europene de teatru, conferinte despre patrimoniu, targuri de viniluri, mult asteptata expozitie „Brancusi”, Festivalul „Enescu” si spectacolul companiei Bejart Ballet Lausanne, potrivit news.ro.Institutul…