CHIȘINAU, 26 mart – Sputnik. In cadrul emisiunii sale saptamanale, liderul PSRM, Igor Dodon, a declarat ca este puțin probabil ca fracțiunile parlamentare sa mearga la consultarile lansate de președintele țarii, Maia Sandu, in vederea aflarii opiniei deputaților cu privire la dizolvarea parlamentului, in condițiile in care are loc ședința Parlamentului, iar pe ordinea de zi sunt mai multe subiecte importante.

