Dodon: Când va ajunge în Moldova vaccinul „Sputnik V” CHIȘINAU, 31 mart - Sputnik. Fostul șef de stat al Republicii Moldova, președintele Partidului Socialiștilor (PSRM) Igor Dodon va merge miercuri seara la Moscova, unde, printre altele, va discuta problema furnizarii vaccinului rus in Republica Moldova. Politicianul a spus acest lucru in emisiunea programului „Expertiza” al studioului radio Sputnik Moldova. "Pot promite acum in mod responsabil: in viitorul apropiat vaccinul rus Sputnik V va fi in Moldova. In ce cantitați - se va decide in timpul vizitei mele de lucru la Moscova dupa intalnirea cu conducerea Federației Ruse", a declarat liderul… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md "Pot promite acum in mod responsabil: in viitorul apropiat vaccinul rus Sputnik V va fi in Moldova. In ce cantitați - se va decide in timpul vizitei mele de lucru la Moscova dupa intalnirea cu conducerea Federației Ruse", a declarat liderul…

Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 30 mart – Sputnik. Șeful statului, Maia Sandu, a scris pe pagina sa de Facebook ca Republicii Moldova i-au fost alocate 100 620 de doze de vaccin Pfizer-BioNTech prin intermediul platformei COVAX. © Inquam Photos / Inquam Photos / Melinda NagyCu ce vaccin anume s-ar imuniza moldovenii…

- CHIȘINAU, 29 mart – Sputnik. Aproximativ 43% dintre moldoveni nu doresc sa se vaccineze impotriva COVID-19, potrivit rezultatelor unui sondaj prezentate luni, 29 martie. © Inquam Photos / Inquam Photos / Melinda NagyDodon: Vaccinul "Sputnik-V" va ajunge in curand in Republica Moldova S-ar…

- CHIȘINAU 26 mart - Sputnik. Șeful statului a declarat in cadrul unei emisiuni la un post privat de televiziune ca i-a scris o scrisoare președintelui Federației Ruse in care solicita ajutorul in ceea ce privește acordarea unui lot de vaccin impotriva noului coronavirus „Sputnik V”. Maia Sandu a precizat…

- CHIȘINAU, 26 mart – Sputnik. Liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, a declarat ca va pleca in curand intr-o vizita la Moscova pentru a accelera soluționarea problemei aprovizionarii țarii noastre cu vaccinul rusesc "Sputnik-V". Despre aceasta președintele socialiștilor a vorbit in cadrul emisiunii…

- CHIȘINAU, 3 mart - Sputnik. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a purtat astazi o discuție cu directorul regional Pfizer. © Sputnik / Mihai CarausCare vaccin este mai eficient: Sputnik V sau AstraZeneca - expert moldovean „Am fost informata ca Pfizer va da unda verde Moldovei pentru…

- CHIȘINAU, 15 feb - Sputnik. Socialistul Grigore Novac a declarat ca decizia privind inaintarea propriului candidat la funcția de premier a fost luata chiar in cadrul ședinței de plen in care se examina programul de guvernare al candidatului Natalia Gavrilița. © Sputnik / Мирослав РотарьSandu ar putea…

- CHIȘINAU, 22 ian - Sputnik. Vladimir Putin este unul dintre cei mai puternici și eficienți lideri din Rusia din ultimii 100 de ani. Declarația a fost facuta de fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon. Potrivit lui Dodon, datorita Rusiei sub Putin s-a incheiat perioada așa-numitei lume…