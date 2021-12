Stiri pe aceeasi tema

- Dodo și Liviu Kevin au trait o poveste de dragoste, in care au fost de foarte multe ori puși la incercare, astfel ca, din nefericire, au ajuns sa se desparta. Ei bine, din rodul iubirii care a fost intre ei a rezultat și un copil, care a venit pe lume in urma cu cateva zile, insa acesta nu i-a unit…

- In urma cu doua saptamani, Dodo a devenit mama pentru prima data! Frumoasa artista a adus pe lume un baiețel perfect sanatos care-i insenineaza toate zilele. Ei bine, deși nu se afla in relații tocmai bune cu Liviu Kevin, tatal copilului, cantareața este in continuare cu zambetul pe buze și iși face…

- Mama lui George Burcea este o femeie discreta și nimeni nu a știut cum arata, pana la lansarea carții actorului, ce a avut loc curand. Potrivit dezvaluirilor facute de George, mama lui, Georgeta, a trecut prin momente care i-au marcat viața, din cauza soțului ei. Mai mult, George Burcea a relatat la…

- DGASPC ALBA | Proiectul „Venus”: „Impreuna pentru o viața in siguranța”. Atitudine ferma impotriva violenței domestice asupra femeilor DGASPC ALBA | Proiectul „Venus”: „Impreuna pentru o viața in siguranța”. Atitudine ferma impotriva violenței domestice asupra femeilor 25 noiembrie, Ziua Internaționala…

- Una dintre prioritațile oricarui parinte este sa asigure copilului sau conditii cat mai bune de dezvoltare, astfel incat el sa-si poata atinge pe deplin potentialul, dar si sa-i ofere posibilitatea unui viitor stabil din punct de vedere financiar. Sa te gandesti din timp la viitorul copilului tau poate…

- Conflictul dintre Dodo și Liviu Kevin, tatal copilului ei, nu a luat sfarșit. Cei doi au ajuns sa iși aduca noi acuzații, iar artista chiar sa depuna plangere la poliție. Liviu a fost invitat in cadrul emisiunii Showbiz Report, unde a facut marturisiri. De asemenea, Dodo a intrat și ea in legatura telefonica…

- Divorțurile sunt intotdeauna o provocare pentru oameni, fie ca sunt implicați direct, fie ca asista de pe margine la separarea unei familii. Data trecuta am vorbit despre ce ar putea face parinții pentru a-și proteja copiii pe parcursul acestui proces dureros. Astazi vom vorbi despre doua strategii…

- Un bebeluș de doar 11 luni a fost oparit cu apa clocotita de cea care ar fi trebuit sa aiba grija de el, de catre matușa tatalui sau. Robert este un tata singur și a ramas cu cei trei copii ai lui dupa ce mama lor i-a abandonat, in Franța. Pentru a putea merge la serviciu, barbatul și-a lasat copiii…