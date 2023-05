Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat luni ca palmierii extrasi de la Piata Unirii vor fi dusi la Primaria Sectorului 3, el subliniind ca acestia au fost plantati ilegal. Edilul general a afirmat ca terenul pe care a lucrat Primaria Sectorului 3 se afla in proprietatea Primariei Capitalei…

- Cea de-a XX-a editie a Premiilor Literare „Ziarul de Iasi" se incheie vineri, 12 mai 2023, cu premierea castigatorilor. Gala va avea loc in Aula Academiei Romane – Filiala Iasi, de la ora 16:00. Intrarea este libera. Castigatorul Premiului National de Proza „Ziarul de Iasi" pentru cea mai buna carte…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu critica decizia ministrului Alexandru Rafila de a modifica Planului National de Combatere si Control a Cancerului. El susține ca promisiunile facute bolnavilor de cancer „sunt aruncate la coș”.

- Nicole Cherry este primul artist roman confirmat la Summer in The City la prima ediție care va avea loc in București, intre 3 și 4 iunie. Cu peste 200 de mii de subscriberi și 120 milioane de vizualizari pe Youtube, solista-fenomen in varsta de numai 24 de ani se va alatura unor nume cu greutate din…

- Gigi Becali (64 de ani) este patronul FCSB-ului de 20 de ani, dar in ultima perioada a transmis de mai multe ori ca se gandește sa se retraga din fotbal. Chiar daca ar renunța sa mai finanțeze gruparea roș-albastra, Gigi Becali poate lasa echipa pe maini bune. Cel puțin așa susține Dumitru Dragomir,…

- Republica Moldova mizeaza pe sprijinul Romaniei si al Germaniei pentru obtinerea initierii negocierilor de aderare la Uniunea Europeana, a declarat, luni, presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, la Palatul Cotroceni, dupa intrevederea cu presedintele Klaus Iohannis si cancelarul german, Olaf Scholz.…

- ”Cererile de digitalizare si optimizare a proceselor din partea institutiilor bancare au crescut cu peste 50%, de la inceputul anului”, potrivit unei analize OVES Enterprise, companie romaneasca, dezvoltatoare de software, care arata ca, intr-un mediu concurential si in demersul de a atrage noi clienti,…

- Gabriela Firea are susținerea conducerii PSD pentru o noua candidatura la primaria Capitalei, a anunțat președintele PSD, Marcel Ciolacu. „Gabriela Firea e, orice s-ar intampla, candidatul PSD la Primaria Capitalei. Nicușor Dan e un om inteligent, dar administrația nu e pentru oricine. Ați vazut ce…