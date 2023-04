Stiri pe aceeasi tema

- Documente oficiale despre un submarin "hunter killer" in valoare de 1,3 miliarde de lire sterline al fortelor navale britanice au fost gasite in toaleta unui bar din comitatul britanic Cumbria, relateaza sambata agentia DPA.

- Parcul Bradet, aflat in municipiul Petroșani, a fost calcat de hoti. Dar nu de orice fel de hoti. De infractori care fura WC-uri. Toaleta ecologica a fost extrasa de la locul ei de niste localnici. Hoții au dus WC-ul acasa. Politistii i-au gasit dupa camerele video Infracțiunea a fost surprinsa pe camerele…

- FOTO: O garsoniera de 16 mp, cu toaleta in dulap și bucatarie fara aragaz, noua vedeta pe piata imobiliara din Cluj. Cat costa Piața imobiliara din Cluj-Napoca are o noua vedeta: o garsoniera de 16 metri patrați, aflata in zona Astoria, care se vinde la prețul negociabil de 52.000 de euro. „Apartamentul…

- Majoritatea persoanelor obișnuiesc sa mearga cu telefoanele mobile la toaleta, insa acest lucru este greșit. Obișnuim sa petrecem ore intregi in fiecare zi pe dispozitivele mobile in timp ce trimitem mesaje sau efectuam apeluri, insa experții spun motivul pentru care nu este recomandat sa-ți iei telefonul…

- Polițiștii Secției 10 Rurale Faget au depistat in data de 1 februarie, in jurul orei 13:50, in localitatea Coșava, un barbat, in varsta de 33 de ani, care transporta cu o autoutilitara cantitatea de 2 metri cubi de material lemnos din specia fag, fara a avea documente de proveniența. „Materialul…

- Avocatul personal al presedintelui Statelor Unite, Joe Biden, a declarat ca in urma unei perchezitii efectuata in casa de vacanta de pe plaja din Delaware a presedintelui Joe Biden s-a incheiat si nu au fost gasite niciun fel de documente clasificate, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai…

- Casa Alba spune ca nu au fost gasite documente clasificate in casa lui Joe Biden din statul Delaware. FBI a facut percheziții la locuința președintelui american, iar avocatul sau a declarat ca operațiunea a fost planificata și a beneficiat de susținerea președintelui.

- Persoanele care au locuința asigurata cu polița PAD pot recupera rapid pierderile materiale suferite, cu un efort financiar minim, in cazul unui dezastru natural precum inundații, alunecari de teren sau cutremure.Este important sa știți ce trebuie sa faceți daca ați suferit o dauna, dar și…