- Vedetele care l-au susținut pe Joe Biden in cursa pentru Casa Alba au inundat rețelele sociale cu mesaje. O postare extrem de emoționanta a venit de la Lady Gaga. Cantareața nu și-a putut stapani lacrimile de bucurie.

- Seful de cabinet al presedintelui american Donald Trump, Mark Meadows, a fost testat pozitiv la coronavirus, a relatat vineri seara postul CNN, citand doi responsabili de la Casa Alba, transmit AFP si dpa. Potrivit CNN, Meadows, in varsta de 61 de ani, si-a anuntat anturajul dupa scrutinul…

- Presedintele american Donald Trump nu a mers marti in Biroul Oval, a doua zi dupa revenirea sa din spital, a declarat un purtator de cuvant al Casei Albe, contrazicand un consilier al presedintelui, relateaza AFP. Comportamentul presedintelui american este examinat cu o atentie deosebita, in conditiile…

- "Am venit aici, nu ma simteam prea bine, acum ma simt mai bine. Lucram din greu pentru a ma recupera", a spus Donald Trump, in varsta de 74 de ani, intr-o inregistrarea video de 4 minute postata pe Twitter. "In urmatoarea perioada de cateva zile, cred ca acesta va fi adevaratul test. Vom vedea ce…

- Un plic care continea ricina, o otrava periculoasa, a fost trimis la Casa Alba. Acesta a fost interceptat inainte de a ajunge in camera prin care trece toata corespondenta presedintelui SUA.

- Chile a marcat vineri implinirea a 47 de ani de la lovitura de stat impotriva presedintelui Salvador Allende, aproape la un an dupa declansarea unui inedit val de contestare sociala in ultimii 30 de ani si la o luna de un referendum istoric, noteaza AFP preluat de agerpres. Foto: (c) Ivan…