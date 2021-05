Documentarul “Colectiv” este nominalizat la premiile Peabody Documentarul „Colectiv”, regizat de Alexander Nanau, este nominalizat la premiile Peabody, care recompenseaza programe de televiziune, de radio si alte produse media. Din cele peste 1.300 de inscrieri, vor fi aleși 30 de castigatori, imparțiți in categoriile Copii si tineri, Documentare, Entertainment, Stiri, Podcast/ radio, Serviciu public si Arte. Castigatorii vor fi anuntati intr-o ceremonie care va avea loc online in luna iunie, potrivit The Hollywood Reporter. La categoria Documentare sunt nominalizate filmele „colectiv”, „Crip Camp”, „All In: The Fight for Democracy”, „Welcome to Chechnya”,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

