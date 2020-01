Stiri pe aceeasi tema

- ”Te infurie și te revigoreaza”, scrie The Daily Beast despre filmul Colectiv, care a avut ieri premiera americana la Festivalul Sundance. Primele proiecții in salile de cinema ale documentarului lui Alexander Nanau, in afara festivalurilor, vor avea loc in Romania, intr-o luna de zile.Daca cinematografia…

- Trei dintre proiecțiile filmului ”Acasa/ Acasa, My Home” programate in cadrul festivalului filmului independent Sundance 2020 sunt sold out, arata un comunicat remis MEDIAFAX.”Acasa”, filmul de debut al regizorului Radu Ciorniciuc, va avea premiera mondiala duminica, in cadrul competiției…

- Colete pentru romanii din strainatate, de sarbatori Foto: Cristiana Sabau. De Mos Nicolae, românii care muncesc în strainatate primesc de la rudele lor din tara mâncare traditionala, de la produse proaspete din porc, la zacusca si muraturi de acasa. Autocarele firmelor…

- „Acasa”/ „Acasa, My Home” filmul de debut al regizorului Radu Ciorniciuc, va avea premiera internaționala in competiția de film documentar din cadrul celui mai cunoscut festival de film independent din...

- Filmul de debut al regizorului Radu Ciorniciuc - "Acasa, My Home" - va avea premiera internationala in competitia de film documentar din cadrul Sundance Film Festival, care are loc in perioada 23 ianuarie - 2...

- Filmul de debut al regizorului Radu Ciorniciuc - "Acasa, My Home" - va avea premiera internationala in competitia de film documentar din cadrul Sundance Film Festival, care are loc in perioada 23 ianuarie - 2 februarie 2020. Lungmetrajul romanesc este unul din cele 12 titluri selectate pentru competitia…

- „Acasa, My Home” filmul de debut al regizorului Radu Ciorniciuc, va avea premiera internaționala in competiția de film documentar din cadrul celui mai cunoscut festival de film independent din Statele Unite ale Americii – Sundance Film Festival, care are loc in perioada 23 ianuarie – 2 februarie 2020.…

- Intr-o dupa-amiaza, dupa ce a iesit de la serviciu, Alexandra a fost accidentata mortal de un TIR. Soferul nici a oprit autotrenul, pentru ca nu si-a dat seama de cele intamplate, potrivit stiridiaspora.ro.Accidentul s-a produs pe 21 noiembrie, in jurul orei 17.00, atunci cand Alexandra…