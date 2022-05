Stiri pe aceeasi tema

- Anunțul a fost facut miercuri, 11 mai, de vicepremierul Asen Vasilev, totodata ministru al Finantelor, si de ministrul Inovatiei, Daniel Lorer, a informat news.ro. Bulgaria va adopta moneda unica europeana la 1 ianuarie 2024, fara o perioada de tranziție, „asa cum a decis Guvernul anterior”, au transmis…

- Rectorul Universitatii Politehnica din Timisoara, Florin Dragan, sustine ca Romania ar trebui sa inceapa o campanie de atragere a investitorilor care pleaca din Rusia si Ucraina ca urmare a razboiului.

- "NATO a cazut de acord ca trebuie sa acordam sprijin mai mare Ucrainei, vom continua cu sancțiuni fara precedent contra Rusiei și ne vom axa pe aparare.Avem 4 grupuri de lupta in Romania, Ungaria, Bulgaria și Slovacia, deci vom avea 8 in total, de la Marea Baltica la Marea Neagra.MIȘCARI DE EFECTIVE…

- Guvernul a aprobat noi masuri pentru asigurarea de sprijin și asistența umanitara copiilor, adulților, persoanelor cu dizabilitați și tuturor ucrainenilor care vin in Romania. Avand in vedere evoluția evenimentelor din Ucraina, au fost stabilite soluțiile pentru asigurarea drepturilor la educație, sanatate,…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, duminica seara, intr-o intervenție la Digi24 ca in urma incidentului care a avut loc zilele trecute la centrala nucleara de la Zaporojie, autoritațile romane au luat decizia achiziționarii in procedura de urgența a substanței active pentru producția pastilelor de…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) este autoritatea competenta sa blocheze fondurile sau resursele economice deținute de oameni de afaceri sau companii rusești in Romania care sunt vizate de sancțiunile impuse de Comisia Europeana dupa ce Rusia a declanșat razboiul din Ucraina, a transmis…

- Guvernul, reunit duminica seara, intr-o ședința la Palatul Victorie, analizeaza mai multe masuri in criza din Ucraina și a refugiaților in urma razboiului declanșat de Rusia."Tinand cont de modul cum s-au desfasurat desfasurat activitatile in aceste patru zile, le cer tuturor membrilor Cabinetului sa…