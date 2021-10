Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce incidența cazurilor de CPVID-19 a ajuns la 7.96 la mia de locuitori, CJSU Alba a stabilit un nou set de masuri anti-COVID-19, la nivelul Municipiului Alba Iulia. Avand in vedere rata de incidența cumulata la 14 zile a cazurilor de COVID–19 la nivelul tuturor unitaților administrativ–teritoriale…

- In ședința de astazi, 7 octombrie 2021, CJSU Alba a adoptat o serie de masuri pentru combaterea pandemiei de COVID-19, pentru mai multe orașe și comune din județ, printre care și orașul Cugir, unde incidența cazurilor de COVID-19 la mia de locuitori a ajuns astazi la 6.41. Avand in vedere rata de incidența…

- Noi masuri au fost stabilite de catre CJSU Alba, in ședința de astazi, 29 septembrie 2021, pentru comuna Livezile, care va intra de maine, 30 septembrie 2021, ora 00.00, in scenariul ROȘU de combatere a pandemiei de COVID-19. Avand in vedere rata de incidența cumulata la 14 zile a cazurilor de COVID–19…

- Noi masuri au fost stabilite de catre CJSU Alba, in ședința de astazi, 29 septembrie 2021, pentru comuna Lopadea Noua, care va intra de maine, 30 septembrie 2021, ora 00.00, in scenariul GALBEN de combatere a pandemiei de COVID-19. Avand in vedere rata de incidența cumulata la 14 zile a cazurilor de…

- Noi masuri au fost stabilite de catre CJSU Alba, in ședința de astazi, 29 septembrie 2021, pentru comuna Daia Romana, care va intra de maine, 30 septembrie 2021, ora 00.00, in scenariul ROȘU de combatere a pandemiei de COVID-19. Avand in vedere rata de incidența cumulata la 14 zile a cazurilor de COVID–19…

- CJSU Alba a impus in sedința de astazi, 26 septembrie 2021, noi masuri de combatere a pandemiei de COVID-19, dupa ce rata de incidența in Municipiul Aiud a depașit 3 cazuri la mia de locuitori. Acestea vor intra in vigoare de maine, 27 septembrie 2021, ora 00.00, pentru o perioada de 14 zile. Avand…

- CJSU Alba a impus in sedința de astazi, 26 septembrie 2021, noi masuri de combatere a pandemiei de COVID-19, dupa ce rata de incidența in Municipiul Alba Iulia a depașit 3 cazuri la mia de locuitori. Acestea vor intra in vigoare de maine, 27 septembrie 2021, ora 00.00, pentru o perioada de 14 zile. …

- CJSU Alba a decis in ședința de astazi ca incepand de maine, 26 septembrie 2021, ora 00.00, in comunele Sancel și Șona sa intre in vigoare noi masuri de limitare a pandemiei de COVID-19. Avand in vedere rata de incidența cumulata la 14 zile a cazurilor de COVID–19 la nivelul tuturor unitaților administrativ–teritoriale…