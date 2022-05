Stiri pe aceeasi tema

Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) atrage atenția ca masurile asumate de Romania in PNRR referitoare la sistemul public de pensii, respectiv menținerea pe termen lung a unui plafon de 9,4% din PIB, vor face ca romanii sa nu mai aiba posibilitatea de a-și asigura…

Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) denunța faptul ca nu se autosesizeaza nicio instituție a statului, dupa ce Euroins pretinde ca ar achita despagubirile de dauna in 5 zile de la depunerea cererii de plata, la fel cum proceda City Insurance, deși adevarul…

Guvernul a anuntat, miercuri, ca din data de 10 februarie pana in prezent au intrat in Romania 730.814 de cetateni ucraineni, iar dintre acestia, 4.343 au solicitat o forma de protectie din partea statului roman, potrivit news.ro.

Echipa masculina de sabie juniori a Romaniei a castigat, luni, medalia de argint la Campionatul Mondial de Cadeti si Juniori de la Dubai, informeaza News.ro.

Presedintele partidului Forta Dreptei, deputatul Ludovic Orban, afirma ca Rusia a devenit 'un stat terorist' sub conducerea lui Vladimir Putin si subliniaza ca trebuie luate decizii ferme, ca aceasta tara sa fie izolata total.

Conducerea Parlamentului discuta, in Birourile reunite, scrisoarea din partea Ambasadei Ucrainei in Romania prin care este confirmata disponibilitatea partii ucrainene de a desfasura evenimentul in data de 4 aprilie 2022, orele 19:00, respectiv discursul video al presedintelui Volodimir Zelenski…

Cel de-al 19-lea cult se numește "Adunarile lui Dumnezeu din Romania" și il are ca lider local pe Ioan Ceuța. Actele au fost depuse la Secretariatul de stat pentru culte și hotararea de guvern este deja pregatita.

Presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul privind conferirea titlului de "Luptator pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989 - Luptator cu Rol Determinant" pentru 104 persoane.