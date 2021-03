Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educației a anunțat ca a ajuns la un consens cu Ministerul Sanatații, pentru ca elevii din anii terminali, clasele a VIII-a și a XII-a, sa vina in continuare la școala, in format... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Ministerul Educației a anunțat duminica seara ca a definitivat formularul de exprimare a consimțamantului pentru testarea elevilor care dezvolta simptome de COVID-19, in contextul redeschiderii școlilor incepand de luni. Cu cateva ore inainte de inceperea semestrului al doilea, ministerul Educației…

- Elevii se vor intoarce ,luni 8 februarie, in scoli dupa cele trei scenarii anunțate deja de catre autoritați. Profesorii vor urma sa faca triaj observațional pe intreaga durata a activitaților școlare. In cazul in care un școlar sau un preșcolar prezinta simptome de infectare cu SARS-CoV-2 in timpul…

- Ministerul Educației a transmis ministerului Sanatații joi dimineața, spre aprobare, un draft final al ordinului comun privind redeschiderea școlilor in format fizic. Cele doua ministere au lucrat la document incepand de ieri și urmeaza ca acesta sa fie prezentat inspectorilor școlari joi, de la ora…

- STIRIPESURSE.RO a intrat in posesia Ordinului elaborat de Ministerul Educației și Ministerul Sanatații prin care se detaliaza masurile care trebuie luate de catre fiecare unitate școlara in parte pentru inceperea școlilor. Acest Ordin prevede ca fiecare unitate școlara sa aeriseasca timp de 30 de…

- STIRIPESURSE.RO a intrat in posesia Ordinului elaborat de Ministerul Educației și Ministerul Sanatații prin care se detaliaza masurile care trebuie luate de catre fiecare unitate școlara in parte pentru inceperea școlilor. Acest Ordin stipuleaza regulile care vor trebui urmate de catre fiecare unitate…

- Elevii cu contraindicatii medicale pentru prezenta fizica, cei care au vulnerabilitati si prezinta certificat medical, dar si elevii care au apartinatori in familie cu vulnerabilitati medicale, certificate ca atare, vor invata online, potrivit ministrului Educatiei, potrivit Agerpres. Ministerul…

- Ministrul Educatiei Sorin Cimpeanu a declarat, vineri, ca 112.685 de angajati din sistemul de invatamant s-au programat pentru vaccinarea anti-COVID, iar dintre acestia 19.000 s-au vaccinat deja, in cadrul unui webinar. In cadrul aceleași intalniri online organizate special pentru profesori, parinți…