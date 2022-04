Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala a Penitenciarelor i-a dat lovitura de grație polițistei de la IPJ Constanța care, din dragoste pentru sindicalistul Viorel Șeicaru, a umilit Poliția Romana și i-a acuzat pe procurori de fabricarea unor probe in celebrul dosar al torționarilor de la Secția 16.

- Procurorul General suspendat Alexandr Stoianoglo este de parere ca, reținerea celor cinci ex-deputați transfugi, nu va avea finalitatea așteptata de catre oameni. Potrivit lui, aceste acțiuni reprezinta o mimare a luptei cu corupția, potrivit punctul.md. „Pentru mine, în calitate…

- In editia de astazi, prezentam declaratia de avere si pe cea de interese ale Mirelei Nitu, consilier superior in cadrul Administratiei Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii A.R.B.D.D. Tulcea Conform declaratiei de avere, depusa la data de 28 iunie 2021, detine un apartament in municipiul Tulcea si un…

- Fostul președinte Igor Dodon, acum președinte de onoare al PSRM, va raspunde marți, 25 ianuarie, la toate intrebarile procurorilor in cadrul cauzei penale SA „Energocom”. Dodon urmeaza sa faca marți primele declarații in fața acuzatorilor in acest dosar, dupa ce la prima ședința la care a…

- Sambata seara, 22 ianuarie, in jurul orei 19.40, politistii constanteni au fost sesizati despre faptul ca, pe bulevardul 1 Mai din municipiul Constanta, s ar afla un bagaj suspect.La fata locului au intervenit de urgenta politisti din cadrul Politiei municipiului Constanta pentru asigurarea perimetrului,…