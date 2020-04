Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu doua saptamani, la maternitatea Odobescu au fost depistate mai multe cadre medicale pozitive la COVID, iar 10 nou-nascuti au fost declarati initial pozitivi, iar la retestare rezultatele au fost infirmate. In acest caz a fost deschis dosar penal in rem pentru zadarnicirea bolilor.„In acest…

- Medicul Virgil Musta, sef de sectie la Spitalul de Boli Infectioase 'Victor Babes' din Timisoara, a raspuns luni la Digi24 la intrebarea „Care este explicația faptului ca printre decedați s-au aflat și tineri fara istoric de boala?”. „Se stie ca pot fi si acesti pacienti afectati. Exista acea furtuna…

- Doctorul Virgil Musta, aflat in prima linie a luptei cu coronavirusul, la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara, face „apel la rațiune, cu credința in suflet!”, in Vinerea Mare, inaintea Paștelui.

- Doctorul Virgil Musta, de la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara, care este de la primul suspect de coronavirus in linia intai, transmite un mesaj in preajma sarbatorilor pascale: „Respectați regulile, pericolul nu a trecut!”.

- Doctorul Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infecțioase "Victor Babeș” din Timișoara, om care se afla in prima linie in lupta cu pandemia de coronavirus, face un apel, transmis pe grupul intern city doctors, la cadrele medicale, sa nu abandoneze in aceste vremuri extrem de grele. Doctorul care a vindecat…

- Un vaccin experimental contra COVID-19 ar putea fi testat in aproximativ o luna si in Romania, anunta Prof. dr. Adrian Streinu-Cercel, managerul Institutului „Matei Bals” din București. Acesta a afirmat ca intre Institutul National de Boli Infectioase din Romania si britanici exista un protocol de colaborare.…

- Dupa ce managerul Institutului de Boli Infecțioase „Matei Balș” Adrian Streinu-Cercel a anunțat joi dimineața, la Digi24, ca inca doua persoane din Capitala au fost confirmate cu coronavirus, Grupul de Comunicare Strategica, creat special de autoritați pentru transmiterea catre presa a informațiilor…

- CARAS-SEVERIN – Asistentul medical care a fost suspect de coronavirus, internat la Timișoara, ar putea fi externat vineri, potrivit medicilor timisoreni! Asistentul medical din Reșița, care a ingrijit patru pacienți cu coronavirus in Germania și a fost internat la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor…