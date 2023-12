Doctorul de mațe lămurește conceptul celui de-al doilea creier: legătura între afecțiunile digestive și problemele psiho-emoționale Doctorul de mațe lamurește conceptul celui de-al doilea creier: legatura intre afecțiunile digestive și problemele psiho-emoționaleAdrian Catinean, medic gastroenterolog, specialist in gastroenterologie, nutriție și dietetica, autoproclamat „Doctorul de mațe”, a prezentat cateva sfaturi utile pentru un stil de viața sanatos și o dieta echilibrata. Dr. Adrian Catinean a explicat la ce se refera conceptul celui de-al doilea creier, ce inseamna axa creier - intestin și cum ne pot afecta bolile digestive la nivel psiho-emoțional. „Multa lume a auzit de conceptul celui de-al doilea creier,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Ecoendoscopia este una dintre cele mai performante tehnici utilizate in diagnosticul afecțiunilor din gastroenterologie. Cand este indicata procedura și care sunt beneficiile ei, discutam cu conf. dr. Madalina Ilie, medic primar gastroenterologie.

