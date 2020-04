Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a decretat miercuri, in paralel cu anuntul amanarii referendumului privind o reforma a Constitutiei, o saptamana de concediu platit pentru toti salariatii rusi, cu scopul de a-si determina conationalii sa ramana in case in ideea de a incetini propagarea noului coronavirus,…

- Luna aceasta, când Rusia și Turcia erau în pragul unei confruntari militare directe în Siria, Vladimir Putin l-a invitat pe omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan la Kremlin - dar nu cred ca „invitat” e cel mai potrivit cuvânt.Un videoclip de 120 de secunde difuzat…

- Acordul a fost anuntat la finalul a sase ore de discutii la Moscova. "In aceasta seara, incepand de la miezul noptii (ora 23.00, ora Romaniei), va intra in vigoare incetarea focului", a declarat Erdogan, avertizand ca Ankara "isi rezerva dreptul de a replica cu toate fortele sale si pretutindeni…

- Presedintele rus Vladimir Putin a aparat cu fermitate miercuri fortele de ordine, acuzate ca au comis violente in actiunile de dispersare a recentelor manifestatii ale opozitiei, relateaza AFP. "Nu isi fac decat datoria. Nimeni nu ridica un baston doar asa. Daca oamenii se comporta respectand regulile,…

- La peste 15 ani de la fapte, un tribunal olandez a condamnat marți Rusia, în apel, sa plateasca 50 de miliarde de dolari foștilor acționari ai grupului petrolier Iukos, astazi dezmembrat, scrie AFP.Curtea de apel din Haga a anulat o decizie din 2016 favorabila Rusiei, care contesta o decizie…

- Moscova a sugerat Minskului un acord asupra pretului la resursele energetice in schimbul aderarii Belarus la Rusia intr-un singur stat, a anuntat vineri presedintele belarus Aleksandr Lukasenko, citat de agentia de presa de stat de la Minsk, Belta, potrivit Reuters, citata de Agerpres.Rusia si Belarus…

- Președintele rus Vladimir Putin și cancelarul german Angela Merkel s-au intalnit astazi la Moscova. Acestia au discutat despre actuala criza din Orientul Mijlociu. Convorbirile dintre Merkel si Putin, care au loc la Kremlin, au fost cu privire la situatia din Iran, dar si pe conflictele din Libia si…

