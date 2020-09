Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul platformei DA Vasile Nastate a cerut Autoritații Naționale de Integritate sa verifice sursa celor patru milioane de lei, achitate de fostul director SIS, Vasile Botnari, in dosarul expulzarii profesorilor turci, noteaza Noi.md. Deputatul vrea sa afle din ce venituri a achitat Botnari despagubirile,…

- Dupa ce Judecatoria Chisinau, sediul Buiucani, a emis sentinta secretizata, in luna iulie 2020, in dosarul in care Vasile Botnari este acuzat de abuz de serviciu la indepartarea de pe teritoriul Republicii Moldova a celor sapte profesori turci de la Liceul Orizont, iar Procuratura Generala a informat…

- Judecatoria Buiucani a emis sentința de condamnare fostului director al SIS, Vasile Botnari, in dosarul profesorilor turci, dar a secretizat orice informație pe acest caz, anunța Procuratura Generala, care a solicitat instanței de judecata desecretizarea sentinței, avand in vedere rezonanța sociala…

- Fostul șef al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) Vasile Botnari a fost condamnat cu suspendare in dosarul profesorilor turci. Asta a declarat procurorul general Alexandr Stoianoglo in cadrul emisiunii „Politica Nataliei Morari” de la TV8. „Noi am cerut astazi de la instanța permisiunea de…

- Soția fostului colonel SRI, Daniel Dragomir, care in prezent se sustrage de la executarea unei pedepse definitive de trei ani și 10 luni de inchisoare cu executare, Zoica Dragomir, și ea fosta cadru al SRI, a fost localizata la domicliu de angajații Serviciului de Probațiune dupa ce și e a primit…

- In cazul celorlalți doi cetațenii turci, profesori la Liceul „Orizont” din Chișinau, declarați indezirabili de catre organele competente și expulzați, cu un avion rusesc, de pe teritoriul Republicii Moldova acum doi ani, Curtea Europeana pentru Drepturile Omului (CtEDO) a primit o declarație prin care…

- Curtea de Apel Chișinau a menținut miercuri sentința de achitare a fostului vicecomisar al poliției din Chișinau, surprins in noaptea de 7 spre 8 aprilie 2009 in timp ce lovea cu piciorul un tanar in Piața Marii Adunari Naționale. Decizia a fost luata la 11 ani de la eveniment, scrie anticoruptie.md…