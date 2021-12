DOC/ Stoianoglo ar putea scăpa de evaluare, din cauza că CSP s-a blocat De la promisiunile deputaților PAS aflați la guvernare ca evaluarea performanțelor procurorului general, în prezent funcție deținuta de Alexandr Stoianoglo suspendat pe perioada urmaririi penale, va avea loc &"în câteva saptamâni&", pâna la evaluarea propriu-zisa este, de fapt, o cale lunga. Însa, CSP s-a blocat la identificarea unui candidat în Comisia de evaluare, dupa ce au fost anunțați ca procurora DIICOT din România desemnata, Mariana Alexandru, nu are dreptul sa participe, deoarece &"niciun procuror român nu poate aplica legislația… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DIICOT anunța, sambata, ca au reținut 15 persoane implicate in traficul de țigari din București, care se desfașura in zona piețelor Bobocica și Obor. "La data de 27.11.2021, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Structura…

- Anchetatorii au avut surpriza ca, in timpul descinderilor, doi cumparatori sa se prezinte la locuinta unui Traficant de droguri.Joi, 25 noiembrie, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Structura Centrala au dispus retinerea pe o perioada…

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Suceava – Serviciul de Combatere a Traficului de Persoane, sub coordonarea procurorului din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Suceava, desfasoara activitati informativ…

- La data de 24.11.2021, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Structura Centrala impreuna cu ofițeri de poliție judiciara din cadrul DCCO au efectuat un numar de 6 percheziții domiciliare, intr-o cauza vizand destructurarea unui grup infracțional…

- In programul de guvernare al noii coaliții formate din PNL-PSD-UDMR politicienii promit ca pana la data de 31 martie 2022 Secția de Investigare a Infracțiunilor din Justiție (SIIJ) va fi desființata. Potrivit draftului programului de guvernare scris de PNL-PSD-UDM, in locul SIIJ se va inființa o instituție…

- In cauza a fost instituita masura sechestrului asiguratoriu asupra sumei de 60.306 euro, a unor mijloace de transport, in valoare totala de 158.180 euro, cat si asupra a 27 echipamente de "minare" Bitcoin in valoare de aproximativ 500.000 euro. Dupa aproximativ sase luni de ancheta, procurorii Directiei…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a hotarat reinvestirea in functia de procuror sef al Biroului teritorial Satu Mare din cadrul Serviciului teritorial Oradea al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism a procurorului Elena…

- Un grup infractional ce importa droguri din Olanda si le comercializa apoi in judetul Satu Mare, inclusiv in zona liceelor, a fost destructurat, luni, de procurorii DIICOT. "La data de 27 septembrie, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism…