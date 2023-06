Stiri pe aceeasi tema

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu a avut joi, 1 iunie, un dialog comun cu președintele Franței, Emmanuel Macron, și cu cel al Ucrainei, Volodimir Zelenski, in cadrul Summitului Comunitații Politice Europene (CPE), organizat in localitatea Bulboaca din raionul Anenii Noi. „Impreuna cu președintele…

- Inaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe, Josep Borrell, a declarat joi ca spera ca summitul european ce reuneste aproape 50 de lideri in Republica Moldova sa trimita ”un mesaj puternic” Rusiei, relateaza DPA, preluata de Agerpres . La sosirea sa la cel de-al doilea summit al…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, o prezența-surpriza la Summitul Comunitații Politice Europene (CPE) de la Bulboaca , a postat un mesaj in limba romana pe rețelele de socializare. „Moldova și Ucraina sunt nu doar state vecine, dar și partenere de incredere. Vom continua sa consolidam cooperarea…

- Organizatorii Summitului Comunitații Politice Europene (CPE) au publicat lista oficialilor europeni care au confirmat prezența la evenimentul gazduit de Republica Moldova pe 1 iunie. Din cei 50 de lideri invitați, doar președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, nu și-a confirmat deocamdata prezența…

- Anuntul a fost facut vineri, 26 mai, de cancelarul german Olaf Scholz, in mesajul in care a confirmat prezenta la Summitul Comunitatii Politice Europene (CPE), care va avea loc pe 1 iunie in Republica Moldova, informeaza Agerpres, care preia presa de la Chisinau."In data de 1 iunie, familia europeana…

- „Moldova, ne vedem in curand!” – este mesajul președintelui Franței, Emmanuel Macron pentru moldoveni. Pe 1 iunie oficialul va veni in Republica Moldova la cel de-al doilea summit al Comunitații Politice Europene (EPC). Comunitatea este o platforma creata la inițiativa președintelui francez, cu scopul…

- Roșu de Bulboaca 2019, The Governor Blend, Sinzienele, Ice Wine și un vin spumant produse de Castel Mimi, sunt licorile care vor fi puse pe masa celor 50 de lideri și inalți oficiali europeni, la Summitul Comunitații Politice Europene, care se va desfașura la 1 iunie 2023. Vinurile au fost alese cu…

