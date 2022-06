Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 27 iunie, Procuratura Generala, informeaza ca fostul președinte de țara, Igor Dodon, i-a fost inaintata invinuirea in savarșirea infracțiunii de depașire a atribuțiilor de serviciu, savarșite de o persoana cu funcție de demnitate publica, in interesul unui grup criminal organiza in cadrul dosarului…

- Petru Iarmaliuc, fost lider politic printre tinerii Partidului Liberal Reformator (Ion Hadirca), este cel, care se ocupa de dosarul fostului președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon. Potrivit declarației de avere, depusa de magistrat la Autoritatea Naționala de Integritate, in 2021, Iarmaliuc a…

- Pe 25 mai curent, Autoritatea Nationala de Integritate (ANI) incheia procedura de control a averii lui Denis Guzun, judecator din cadrul Judecatoriei Chisinau. Inspectorul de integritate constata la acel moment prezenta unei diferente substantiale, ce cadea sub incidenta legislatiei actuale si reprezinta…

- Tatiana Șevciuc a fost numita in calitate de membru al Curții de Conturi a Republicii Moldova, pe un termen de cinci ani. Hotararea a fost adoptata, astazi, de Parlament. Totodata, propunerea in cazul Marianei Spoiala a fost susținuta doar cu votul a 9 deputați.

- Agentia Nationala de Integritate a constatat o diferenta nejustificata in cuantum de 189.000 lei si 282.762 euro intre averea si veniturile realizate de catre Madalina Maria Anghel, ofiter in cadrul MAI - Directia Generala Anticoruptie. Potrivit unui comunicat al ANI transmis luni, in acest caz a fost…

- Fostul șef al Consiliul Superior al Magistraturii, Victor Micu, ar fi incalcat regimul juridic al conflictelor de interese, anunța Autoritatea Naționala de Integritate. Mai exact, acesta a participat la o procedura de vot, in cadrul careia a votat, inclusiv in privința propriei persoane, fara a respecta…

- Autoritatea Naționala de Integritate a emis act de constatare a incalcarii regimului juridic al declararii averii in privința unui funcționar public cu statut special. Procedura de control a averii a fost pornita in baza unei investigații jurnalistice, in cadrul careia s-a stabilit ca subiectul nu și-a…

- „Europarlamentarul roman Siegfried Mureșan a publicat astazi un articol cu titlul demagogic: „ Uriașii pași spre integrarea europeana a Republicii Moldova ”. In ultima perioada, relațiile dintre Uniunea Europeana și Republica Moldova au devenit din ce in ce mai stranse. De la pachete de asistența, la…