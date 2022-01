Stiri pe aceeasi tema

- Germania este de departe cel mai mare contributor la PIB-ul Uniunii Europene-UE, cu o pondere de 25% in 2020, urmata de Franta cu o participatie de 17% si Italia, cu 12%, in timp ce Romania are o pondere de 1,6%, la fel ca Cehia, arata datele Eurostat. Valoarea totala a PIB-ului UE a fost in 2020 de…

- Romania a inregistrat cea mai mare creștere a consumului din UE, ajungand de la 74% din media UE in 2018, la 60% din media UE in 2020, arata datele Eurostat. Topul consumatorilor din UE Alte state unde acesta s-a majorat semnificativ sunt Danemarca, Polonia, Ungaria, Lituania si Bulgaria. Cele mai importante…

- Ministerul de Externe de la Chișinau anunța despre actualizarea datelor privind accesul cetațenilor din Moldova pe teritoriul altor state. Potrivit ultimelor date, alertele raman neschimbate de la ultima actualizare in urmatoarele țari: Albania; Austria; Bosnia și Herțegovina; Bulgaria; Canada; Cehia;…

- Echipele nationale din Europa care au obținut calificarea la Cupa Mondiala din 2022 au fost stablite, marti seara, dupa ultimele meciuri din grupe. Direct la turneul final din Qatar s-au calificat Belgia, Croatia, Danemarca, Anglia, Franta, Elvetia, Germania, Serbia, Olanda si Spania. La baraj vor juca…

- Centrul European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (ECDC) a analizat evolutia vaccinarii in intreaga Europa, in conditiile in care oamenii de stiinta sustin ca asa-numita „imunitate de turma” poate fi atinsa daca peste 75% pana la 80% din populatie este imunizata. Cu toate acestea, este clar ca…

- In UE, cererea nesatisfacuta de locuri de munca, deficitul de pe piata fortei de munca, s-a situat la 14,5% din forta de munca extinsa (persoanele cu varsta intre 15 si 74 de ani) in trimestrul doi din 2021, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat), conform agerpres.…

- Fiecare locuitor al Uniunii Europene a generat 34,4 kilograme de deseuri de ambalaje din plastic, in 2019, din care 14,1 kilograme au fost reciclate, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Astfel, 41% din deseurile de ambalaje din plastic au fost reciclate in…