- Gradul de concentrare in piața RCA s-a menținut la un nivel ridicat și dupa primul semestru din acest an, cu Groupama și Allianz-Țiriac avand cumulat 45,6% din venituri, in timp ce Euroins, care a ramas fara licența in luna martie avea 14,1%, arata datele ASF. Pe ansamblul intregii piețe, la 30 iunie…

- Din statisticile Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF) rezulta ca numarul participanților inregistrați in sistemul pensiilor administrate privat la 31 martie 2023 a fost de 8,04 milioane persoane, in creștere fața de 7,96 milioane persoane, atatea cate se inregistrau la finalul anului precedent.…

- Ce prețuri s-au practicat la RCA, in prima parte din 2023. Prețurile minime și medii pentru fiecare categorie Datele raportate de societațile de asigurare din Romania arata ca prima medie practicata de cele opt societați de asigurare autorizate sa subscrie RCA in Romania a fost de 880 de lei, in perioada…

- Asigurari auto 2023: Proiectul pentru prelungirea termenului de valabilitate a polițelor EUROINS publicat spre dezbatere publica Asigurari auto 2023: Proiectul pentru prelungirea termenului de valabilitate a polițelor EUROINS publicat spre dezbatere publica Proiectul Ordonanței de Urgența elaborat la…

- Polițele RCA emise de compania EUROINS ar putea fi valabile pana spre sfarșitul anului, dupa ce ASF a cerut Guvernului extinderea termenului de denunțare stabilit pentru 8 septembrie 2023. Valentin Ionescu, director general Sector Asigurari – Reasigurari din cadrul Autoritații de Supraveghere Financiara,…

- Din luna noiembrie a acestui an intra in vigoare Legea 115/2023, lege care aduce o serie de schimbari in ceea ce privește contractele de asigurare a locuințelor. Acestea vor putea fi incheiate pe perioade mai mari de un an, conform acestei legi, aceasta fiind una din noutațile aduse de aceasta lege.…

- Din cele aproape 7,6 miliarde de lei incasați de firmele de asigurari pentru polițele RCA anul trecut, doar 3,4 miliarde de lei au fost achitați pentru despagubiri, acestea inregistrand o scadere a valorii cu 5,3% fața de anul 2021, potrivit raportului Autoritații pentru Supraveghere Financiara (ASF).…

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) Durata medie a racordarii la rețeaua de distribuție de gaze a fost, in medie, de 157 de zile in ultimul an gazier, in scadere cu 12 zile fața de anul precedent potrivit ultimelor date ale Autoritații de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE). “Pentru cele 59.675 de racorduri…