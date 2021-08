Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo a intrat pe ultima suta de metri cu pregatirile pentru meciul cu Farul Constanța de vineri seara. Azi, Dario Bonetti, antrenorul „cainilor”, a susținut conferința de presa premergatoare duelului contra dobrogenilor. Farul - Dinamo se joaca vineri, de la ora 21:30, liveTEXT pe GSP.ro și in direct…

- Iuliu Mureșan, administratorul special al lui Dinamo, a discutat astazi, in direct la GSP Live, pe marginea situației lui Paul Anton, fotbalistul care incearca in zadar sa devina jucator liber de contract. CONTEXT: Anton este obligat sa ramana la Dinamo, dupa ce Camera Naționala pentru Soluționarea…

- Paul Anton (30 de ani) este obligat sa ramana la Dinamo, dupa ce Camera Naționala pentru Soluționarea Litigiilor (CSNSL) din cadrul FRF i-a respins cererea de a deveni liber. Lucian Marinescu, impresarul jucatorului, critica dur nu doar conducerea „cainilor”, ci și administrația Federației. CONTEXT:…

- Paul Anton (30 de ani) este obligat sa mai ramana la Dinamo, dupa ce Camera Naționala pentru Soluționarea Litigiilor (CSNSL) din cadrul FRF i-a respins, miercuri, 11 august, memoriul prin care solicita incetarea raporturilor contractuale și sa devina astfel jucator liber de contract. CNSL a decis in…

- Dinamo se desparte de fostul capitan indiferent de verdictul comisiei FRF. „Ori pleaca liber, ori clubul va cauta cumparator, sa-l transfere”, spun sursele GSP despre situația lui Paul Anton. Paul Anton (30 de ani) aștepta sa fie declarat jucator liber pentru a putea pleca din Ștefan cel Mare. Mijlocașul…

- Plecarea lui Paul Anton de la Dinamo este iminenta! Mai degraba, va fi liber de contract, apoi internaționalul de 30 de ani poate semna fie cu Universitatea Craiova, fie cu alta echipa. Maine, la Camera Naționala a Soluționarii Litigiilor din cadrul FRF, este o noua infațișare, iar mijlocașul ar putea…

- Camera Naționala pentru Soluționarea Litigiilor din cadrul FRF s-a pronunțat in cazul memoriilor depuse de o parte dintre jucatorii lui Dinamo. Steliano Filip, Alexandru Rauța, Paul Anton și Vlad Achim au depus memorii la FRF impotriva lui Dinamo, cerand fie sa primeasca salariile restante, fie sa devina…

- Formația din Ștefan cel Mare pare ca nu mai scapa de probleme. Dupa un parcurs foarte bun in play-out și cu sprijinul membrilor DDB, Dinamo a reușit sa supraviețuiasca in Liga 1, dar finanțele clubului sunt grav afectate. Un fost jucator și-a cerut in instanța drepturile financiare pe care le are de…