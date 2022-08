Doar doua țari ale Uniunii Europene, Ungaria și Austria, au refuzat sa ajute Ucraina cu arme, in contextul razboiului din Ucraina. Informația a fost transmisa de ministrul ucrainean de externe, Dmytro Kuleba, in cadrul unui interviu preluat de publicația Evropeyska Pravda. „Cu excepția Ungariei și Austriei, aceasta din urma ca țara neutra, acum pentru orice țara din Europa, furnizarea de arme Ucrainei nu mai este un subiect tabu, deși așa a fost. Prin urmare, intrebarea nu este daca ele (țarile UE) sunt impotriva, intrebarea este de ce atunci cand sunt pentru, in termeni practici, apar multe…