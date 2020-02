Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de volei Unirea Dej a invins cu 3-0, pe teren propriu, formația CSM Campia Turzii. Meciul a durat sub o ora. Partida din Sala Sporturilor Dej, disputata in aceasta dupa-amiaza, cu incepere de la ora 18, in Sala Sporturilor, a contat pentru etapa a X-a a Diviziei A1, prima a returului. Inaintea…

- CSM Suceava a caștigat fara drept de apel disputa din cadrul etapei a VII-a a seriei vest a Diviziei A2 de volei masculin in fața celor de la CSU Brașov. In meciul care s-a jucat sambata 7 decembrie in sala ”Unirea”, gazdele s-au impus cu 3-0, la 13, 15 și 16. ”A fost un joc […]

- Știința Explorari va intalni, in deplasare, SCM Gloria Buzau, in etapa a 8-a a Diviziei A1 de volei masculin. Partida se va juca duminica, 8 decembrie, de la ora 17. Intalnirea va fi arbitrata de George Gradinaru (Galați) și Benone Vișan (București), in timp ce Marian Paușescu (București) va fi observator…

- In ultimul meci oficial din cadrul seriei A a Diviziei A de handbal masculin, CSU Suceava va evolua sambata, 7 decembrie, pe terenul celor de la CSU Galati. Desi sunt favoriti, sucevenii sunt circumspecti inainte de acest joc si vor sa nu lase „garda" jos decat dupa duelul cu cei de pe ...

- Runda a VIII-a a seriei A a Diviziei A de handbal masculin a programat pentru CSU Suceava "excursia" din Dambovița, adica meciul contra formației CSU Targoviște. La fel ca și in partida tur, sucevenii au facut scor, de aceasta data rezultatul final al meciului CSU Targoviște – CSU ...

- Runda cu numarul opt a seriei A a Divizei A de handbal masculin programeaza pentru CSU Suceava o deplasare de pomina, la Targoviște. In tur meciul a fost la o ora speciala, din cauza distanței dintre dambovițeni pana in Bucovina, acum se pare ca fostele fuse orare s-au modificat pentru ca meciul CSS…

- Runda cu numarul opt a Diviziei A de handbal masculin programeaza pentru CSU Suceava o deplasare facila. Echipa antrenata va evolua la Targoviște, pe terenul celei mai slabe echipe din Seria A, formație care a facut figurație in meciul tur, disputat in sala „Dumitru Bernicu".„Nu ...

- In cadrul etapei a V-a a seriei vest a Diviziei A2 de volei masculin, CSM Suceava a intalnit sambata 16 noiembrie in sala ”Unirea” echipa CSȘ LAPI Dej. Elevii antrenorului Tudor Orașanu au facut un joc bun și au caștigat cu 3-0 (20, 18, 13). Doar in primul set scorul a fost mai echilibrat, urmtoarele…