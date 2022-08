Doar 5,7% dintre investitorii români şi-au vândut investiţiile în timpul scăderilor de pe burse Doar 5,7% dintre investitorii romani si-au vandut investitiile in timpul scaderilor de pe burse, 34% majorandu-si portofoliile, iar 60% nu au facut nicio schimbare in investitiile lor, conform unui sondaj realizat de o platforma de investitii. „Aproape de noi se afla investitorii cehi, din care doar 6,8% si-au vandut investitiile, in timp ce 17,8% dintre investitorii polonezi si-au lichidat portofoliile. Una dintre cauzele acestui comportament poate fi explicata pornind de la motivele pentru care oamenii investesc, iar majoritatea sunt legate de obiectivele pe termen lung”, sustin autorii sondajului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- “Din cifrele care au fost publicate saptamana aceasta rezulta ca in ultimele cinci luni investitiile directe straine in Romania au crescut cu 53,1%. Este un lucru, este un fapt cat se poate de evident si imbucurator, pentru ca reusim prin deciziile si masurile pe care le-am luat si le vom lua in continuare…

- ”In perioada ianuarie – mai 2022, datoria externa totala a crescut cu 2,668 miliarde euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 96,257 miliarde euro la 31 mai 2022 (70,1% din totalul datoriei externe), in scadere cu 0,9% fata de 31 decembrie 2021; datoria externa pe termen scurt a…

- Ministrul Sportului, Eduard Novak, a semnat un ordin care stabileste obligativitatea unei ponderi de participare de minimum 40% a sportivilor romani, din totalul de sportivi participanti. la competitiile sportive nationale oficiale, in sporturile de echipa.

- Investitorii sunt ingrijorati de lipsa unui plan credibil de abordare a asa-numitei „fragmentari”, adica majorari nejustificate ale costurilor de indatorare ale tarilor mai slab dezvoltate din Zona Euro, in comparatie cu tarile mai puternice din punct de vedere economic, considera analistul XTB Romania…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat marti ca este in discutie supraimpozitarea pensiilor speciale, deoarece este „lipsit de orice logica” ca veniturile din pensie sa fie mai mari decat in timpul activitatii, adaugand ca in privinta pensiilor speciale parlamentare se va veni…

- Polițiștii au intervenit in județele Bistrița-Nasaud și Maramureș pentru reținerea membrilor unui grup infracțional organizat, banuiți de talharie, furt și inșelaciune in Italia și Germania. Autoritatile din Italia suspecteaza 59 de romani care au obținut 800.000 euro din talharii. Procurorii DIICOT…

- Datoria externa totala a Romaniei a crescut in primele trei luni cu 721 milioane euro, la 135,33 miliarde euro, de la 134,61 miliarde euro, la finalul lunii decembrie 2021, arata datele publicate vineri de Banca Nationala a Romaniei (BNR), citata de News.ro . ”In perioada ianuarie – martie 2022, datoria…

- ”In perioada ianuarie – martie 2022, datoria externa totala a crescut cu 721 milioane euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 96,516 miliarde euro la 31 martie 2022 (71,3% din totalul datoriei externe), in scadere cu 0,7% fata de 31 decembrie 2021; datoria externa pe termen scurt…