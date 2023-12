Stiri pe aceeasi tema

- Direcția Naționala Anticorupție (DNA) trimite in instanța – dupa șapte ani de ancheta – dosarul Murfatlar cu un prejudiciu de 47 milioane euro. Concret, in dosarul Murfatlar au fost trimiși in judecata trei angajati de la Birourile Vamale Buzau si Constanta, sase oameni de afaceri si firmele Murfatlar,…

- Conform portalului instantelor de judecata, este vorba despre dosarul 2763 114 2023, in care inculpati sunt: Bucura Catalin, Popescu Gheorghe Cosmin, Circiumaru Constantin, Savoiu Sorin Vasile, Vasilescu Catalin Florian, Zlotea Gheorghe, Adumitroaie Leonard, Fulgeanu Marius, Stanigut Nicolae Cristian,…

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a coruptiei au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor Marius Fulgeanu, la data faptei director executiv al Biroului Vamal de Interior (B.V.I.) Buzau, pentru abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru…

- Marius Fulgeanu, Nicolae Cristian Stanigut, Leonard Adumitroaie, sase oameni de afaceri si companiile Murfatlar Romania SA, Euroavipo SA, Bartenders Distilleries SRL si Oana Management SRL au fost trimisi in judecata de DNA ndash; Sectia de combatere a coruptiei, in cauza cunoscuta generic drept Dosarul…

- Gica Hagi poate rasufla ușurat. Construcția noului stadion din Constanța poate sa inceapa. Lupta in instanța intre firmele care au licitat pentru proiect s-a terminat definitiv. Vechiul stadion din Contanța a fost la pamant inca din vara, insa construcția a intarziat sa inceapa din cauza luptei intre…

- Facem precizarea ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta spre judecare, situatie care nu poate sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.Final de cercetare judecatoreasca in dosarul…

- Gafita Tudora Manuela, fost director al Liceul Tehnologic "Radu Prisculdquo; din Dobromir, judetul Constanta, este acuzata de sustragere sau distrugere de inscrisuri si de instigare la fals material in inscrisuri oficiale. Dosarul a fost solutionat in prima instanta de Judecatoria Medgidia in sensul…

- RAEDPP Constanta, actuala Administratia Fondului Imobiliar SRL, a obtinut in prima instanta evacuarea Uniunii Judetene a Pensionarilor din Constanta din spatiul pe care pensionarii il inchiriasera pe bulevardul Lapusneanu. Dosarul are indicativul 5803 212 2022 si nu este singurul litigiu in instanta…