Stiri pe aceeasi tema

- Fostul șef al Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatricularea Vehiculelor Maramureș (SPCRPCIV Maramureș), Viorel Andrei Donciu, in prezent aflat in arest preventiv, a fost trimis in judecata de DNA pentru fapte de corupție. Viorel Andrei Donciu, inspector principal…

- Procurorii DNA – Serviciul Teritorial Cluj, au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a inculpatului DONCIU VIOREL-ANDREI, inspector principal de poliție, la data faptelor șef al Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatricularea Vehiculelor Maramureș (S.P.C.R.P.C.I.V.…

- Opt persoane au fost retinute de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care se investigheaza atribuirea ilegala a unor locuinte, situate in zone centrale ale Bucurestiului, din fondul locativ de stat. Conform procurorilor, sunt implicați un notar și funcționari publici, fiecare…

- Fostul presedinte al Camerei Deputatilor Liviu Dragnea a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un nou dosar, in care este acuzat de trafic de influenta si de folosire a influentei sau autoritatii in legatura cu prezenta sa la ceremonia de inaugurare a presedintelui…

- Un barbat in varsta de 28 de ani, din județul Vaslui, a fost reținut de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Vaslui sub acuzația de trafic de influența, urmand a fi prezentat instanței cu propunere de arestare preventiva. Potrivit reprezentanților Serviciului Județean Anticorupție Vaslui, incepand…

- Fostul sef al Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatricularea Vehiculelor Maramures (SPCRPCIV Maramures), Andrei Viorel Donciu, a fost retinut pentru 24 de ore. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Cluj au dispus ieri punerea in miscare…

- Viorel-Andrei Donciu, imputernicit in functia de sef al Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatricularea Vehiculelor Suceava, a fost retinut de procurorii anticoruptie. Reținerea sa are legatura cu dosarul in care este acuzat de luare de mita si cumparare de influenta, a informat,…

- Viorel-Andrei Donciu, imputernicit in functia de sef al Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatricularea Vehiculelor Suceava, a fost retinut de procurorii anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de luare de mita si cumparare de influenta, a informat, joi, DNA.…