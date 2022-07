Stiri pe aceeasi tema

- Fostul șef al Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Ilfov, George Gavrila, precum și doi inspectori de munca, au fost trimiși in judecata de procurorii anticorupție pentru luare de mita, abuz in serviciu, fals intelectual și sustragere sau distrugere de inscrisuri. Potrivit procurorilor DNA , in…

- Fostul șef al Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Ilfov, George Gavrila, precum și doi inspectori de munca ai instituției, au fost trimiși in judecata de procurorii anticorupție pentru luare de mita, abuz in serviciu, fals intelectual și sustragere sau distrugere de inscrisuri. Fii la…

- Politiștii pun in aplicare, joi, 48 de mandate de perchezitie domiciliara la persoane suspectate ca au delapidat un fond privat de pensii. Descinderile au loc la adrese din: Bucuresti,Ilfov,Teleorman,Constanta,Tulcea,Olt,Prahova,Dambovita,Sibiu,Brasov,Valcea,Vrancea,Gorj. Procurorii au emis 80 de mandate…

- Procurorii DIICOT și polițiștii fac miercuri 11 percheziții domiciliare in București și Ilfov, fiind vizata o rețea de traficanți de droguri care distribuia heroina consumatorilor din Capitala. 15 persoane urmeaza sa fie aduse la audieri, la sediul DIICOT din București. Anchetatorii au indicii ca ar…

- Procurorii si politistii fac, miercuri dimineata, 11 perchezitii in Bucuresti si Ilfov intr-un dosar privind traficul de heroina, 15 persoane urmand sa fie duse la audieri. Surse judiciare au declarat, pentru Adevarul, ca se verifica o posibila legatura intre suspecti si distribuirea de droguri la Saga…

- Procurorii DIICOT au facut 28 de perchezitii in Bucuresti, Ilfov, Tulcea, Cluj, Giurgiu si Ialomita pentru destructurarea unui grup infractional specializat in inselaciune, spalarea banilor, abuz in serviciu si santaj. 11 persoane vor fi audiate la sediul DIICOT – Structura Centrala. Membrii grupului…

- Inspectorii de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Bucuresti au aplicat amenzi in valoare de 121.000 de lei unor angajatori ce activeaza in domeniul privind fabricarea produselor de brutarie si a produselor fainoase. Astfel, actiunile de control s-au derulat in perioada 5 – 8…