- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Brasov au dispus trimiterea in judecata, In stare de arest la domiciliu, a inculpatilor: Kadas Iluna Marius Andrei, la data faptelor consilier judetean si presedinte al comisiei pentru sanatate, protectia copilului si…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Timișoara au dispus trimiterea in judecata a mai multor persoane, dar și a firmei SC Ocolul Silvic Privat Nadaș SRL, intr-un dosar de „abuz in serviciu cu consecințe deosebit de grave, in forma continuata”. Va reamintim ca…

- Dupa ce instanța Tribunalului Brașov decisese prelungirea madnatului de arest preventiv in cazul majoritații inculpaților din Dosarul „Mita in spitalel COVID”, la contestație judecatorii de la Curtea de Apel au revenit asupra masurii. Bertea Doru Dumitru, Kadas Iluna Marius Andrei, Popa Marius Cristian,…

- Suspecții care raman in arestul Poliției pana la data de 2 aprilie sunt Bertea Doru Dumitru, Kadaș Iluna Mariua Andrei, Popa Marius Cristian, Lukacs Antal și Balint Eniko. Fosta șefa a Spitalului de Boli Infecțioase Brașov, Ramona Ionescu, va fi plasata sub control judiciar. Solutia pe scurt: DISPUNE:…

- DNA trimite in judecata pe seful Brigazii de Operatiuni Speciale Brasov din IGPR, la data faptelor, si pe un om de afaceri pentru achizitii frauduloase. In completarea comunicatelor nr. 824, 826 si 830, din zilele de 3 respectiv 4 decembrie 2020, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie…

- Mugurel Cozmanciuc, Vlad Marcoci și inca o persoana fizica au fost trimiși in judecata de catre DNA. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Bacau au transmis printr-un comunicat de presa trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpaților Mugurel Cozmanciuc,…

- La finalul lunii decembrie a fost vaccinat anti-COVID primul cadru medical din cadrul Spitalului de Urgența din Petroșani. In majoritatea cazurilor s-a administrat deja și doza de rapel. Chiar și așa, la nivelul celei mai mari unitați sanitare din Valea Jiului, doar 50% dintre cadrele medicale au…

- Primele 20 de cadre medicale ale Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babes" din Timisoara au primit vaccinul anti-COVID, duminica, rata de vaccinare fiind de aproape 90% din personal, a declarat pentru AGERPRES managerul spitalului, dr. Cristian Oancea. Citește…