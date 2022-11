Stiri pe aceeasi tema

- "Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 09 noiembrie 2022, a unui inculpat, președinte al unui partid politic, in sarcina caruia s-a reținut comiterea infracțiunii…

- Director CNAIR, prins in flagrant de DNA, a fost reținut pentru luare de mita și trafic de influența Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Timișoara anunța ca au dispus inceperea urmaririi penale și reținerea pentru 24 de ore, incep&aci ...

- Procurorii DNA de la Secția de combatere a corupției efectueaza cercetari intr-o cauza penala ce vizeaza suspiciuni privind savarșirea unor infracțiuni de corupție și asimilate celor de corupție, comise in perioada 2018 – 2022, in legatura cu efectuarea unor controale la mai mulți agenți economici…

- In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 724 VIII 3 din 4 august 2022, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a coruptiei au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a inculpatului ASANACHE DAMIAN DANIEL CIPRIAN, la data faptelor ofiter…