- Un abonament unic pentru București care integreaza linia de tren Gara de Nord – Otopeni cu metroul si cu transportul public de suprafata va costa 210 lei pe luna, 1.100 de lei pentru sase luni si 2.000 de lei pentru 12 luni. Un proiect de hotarare in acest sens a fost aprobat in sedinta de joi a Consiliului…

- Un proiect de hotarare in acest sens a fost aprobat in sedinta de joi a Consiliului General al Municipiului Bucuresti cu 32 de voturi "pentru", unul impotriva si 18 abtineri.Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a precizat ca hotararea vizeaza integrarea trenului Gara de Nord-Otopeni in sistemul…

- Locuitorii din Cartierul Rezidential "Confort City" vor beneficia, incepand de sambata, 29 ianuarie 2022, de o legatura directa cu trenurile Magistralelor 1 si 3 de metrou, la statia "Timpuri Noi", dar si de conexiuni mai bune cu mijloace de transport de suprafata, in urma deciziei Asociatiei de…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca trei noi linii STB vor fi introduse in zona centrala, in "viitorul foarte apropiat". Intr-un mesaj video transmis pe Facebook, edilul general mentioneaza ca masurile vor fi implementate in baza propunerilor formulate de catre un grup de…

- O noua linie de autobuze AeroBus va face legatura intre Aeroportul Henri Coanda si Piata Unirii, potrivit unui comunicat al CJ Ilfov. Infiintarea unei noi linii de transport calatori a fost aprobata in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti-…

- Societatea de Transport București (STB) va avea program special de Craciun și de Revelion, anunța Primaria Capitalei. Autobuzele si troleibuzele vor circula de Craciun conform programului unei zile de duminica, iar in noaptea de Revelion vor functiona sapte linii de transport in comun.Potrivit unui…

- Un numar de 13 linii de transport public vor circula pe trasee deviate in zilele de 21 si 22 decembrie pentru a facilita manifestarile dedicate comemorarii eroilor Revolutiei Romane. Potrivit unui comunicat al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti - Ilfov (TPBI),…

