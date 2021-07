Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea DNA a transmis, duminica, un mesaj cu prilejul Zilei Justitiei, in care se arata ca in multe zone ale societatii coruptia continua sa fie prezenta, iar pentru ca procurorii anticoruptie sa fie eficienti in munca lor, garantiile de independenta trebuie pastrate si reconsolidate. "Cu prilejul…

- Procurorii DNA – Serviciul Teritorial Cluj, au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a inculpatului DONCIU VIOREL-ANDREI, inspector principal de poliție, la data faptelor șef al Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatricularea Vehiculelor Maramureș (S.P.C.R.P.C.I.V.…

- Procurorii au cerut joi, 17 iunie, o pedeapsa de un an de inchisoare, dintre care sase luni cu executare, pentru fostul presedinte francez Nicolas Sarkozy, judecat in dosarul „Bygmalion” pentru cheltuieli excesive in campania pentru alegerile prezidentiale pierdute din 2012, a relatat Agerpres . La…

- Doi polițiști de la sud au fost reținuți de ofițerii CNA și procurorii anticorupție intr-un dosar de trafic de influența. Aceștia ar fi ajutat un barbat sa susțina proba practica a examenului de calificare auto la categoria B.

- Cei doi ofiteri ai INI, retinuti de CNA pentru fapte de coruptie, urmeaza sa se prezinte, astazi, in fata instantei (Judecatoria Chisinau, sediul Ciocana), unde se va decide daca vor fi plasati in arest preventiv.

- Procurorii anticoruptie il ancheteaza pe cancelarul austriac Sebastian Kurz in legatura cu o posibila marturie falsa facuta in comisia parlamentara care investigheaza consecintele scandalului Ibizagate, care a dus la caderea guvernului precedent. Intr-o conferinta de presa, Kurz a declarat ca el si…

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz este anchetat in legatura cu o posibila marturie falsa facuta in comisia parlamentara responsabila de investigarea scandalului Ibizagate, care a dus la caderea guvernului precedent de la Viena, informeaza Reuters.

- Viorel-Andrei Donciu, imputernicit in functia de sef al Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatricularea Vehiculelor Suceava, a fost retinut de procurorii anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de luare de mita si cumparare de influenta, a informat, joi, DNA.…