Adrian Craciunescu, ofiter de politie judiciara in cadrul Inspectoratului judetului Bistrita-Nasaud, a fost retinut de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie, dupa ce a fost prins in flagrant in timp ce primea mita pentru a-si trafica influenta in scopul "rezolvarii" unui dosar penal. Potrivit unui comunicat al DNA transmis AGERPRES, procurorii din cadrul DNA - Serviciul teritorial Cluj au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand de marti, a lui Adrian Craciunescu, ofiter de politie judiciara in cadrul IPJ Bistrita-Nasaud, pentru savarsirea infractiunilor…