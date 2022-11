Stiri pe aceeasi tema

- Vanessa Youness, iubita fostului sef al DGIPI Gelu Oltean, condamnata la trei ani de inchisoare pentru ca a luat mita 1 milion de euro, a fost eliberata din inchisoare, pana la judecarea contestației in anulare pe care a formulat-o. Ea a fost condamnata definitiv la finalul lunii mai de Curtea de Apel…

- Doi ani, cat a asteptat Curtea de Apel Bucuresti un raport de expertiza, procesul Hexi Pharma a batut pasul pe loc. Azi, in sala de judecata, si inculpatii, dar si procurorii au depus obiectii la acest raport, insa instanta a anuntat ca pe 8 noiembrie ar putea fi ultimul termen. „Ar cam fi momentul”,…

- Fostul primar al Sectorului 5 Marian Vanghelie este obligat de instanța sa ii plateasca lui Victor Ponta despagubiri de 10.000 de euro, pentru o declaratie pe care fostul edil a facut-o la o emisiune de televiziune. Initial, Tribunalul Bucuresti stabilise ca Vanghelie sa achite 80.000 de euro, insa…

- Dragos Dobrescu, Doru Catalin Bostina și Pier Luca Canino au fost trimiși in judecata de DNA intr-un dosar de corupție care vizeaza modul de obținere a avizelor de construire pentru Magistrala 5 de metrou (Drumul Taberei). Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan vine cu precizari, marti, dupa ce Tribunalul Bucuresti a dispus suspendarea Dispozitiei nr. 1454/20.07.2022 a Primarului General Nicusor Dan, prin care se intentiona demolarea cladirii, el aratand ca a face plangere penala impotriva primarului care a pus in executare…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat marți, 4 octombrie, ca PMB va face recurs la Curtea de Apel București, dupa ce Tribunalul București a decis sa suspende dispoziția de demolare a Cathedral Plaza. „A face plangere penala impotriva primarului care a pus in executare o hotarare definitiva depașește…

- Tribunalul Bucuresti a finalizat cercetarea specifica in faza camerei preliminare a dosarului privind vizitei in SUA, in 2017, la Ceremoniei de investire a lui Donald Trump, fostul presedintelui SUA Pronuntarea va avea loc la data de 11 octombrie 2022.Oricare va fi decizia tribunalului, aceasta va putea…

- Tribunalul Bucuresti continua judecata dosarului in care Raducu Valentin Preda, fost secretar de stat in Ministerul Transporturilor, si fost consilier al fostului primar al municipiului Constanta, si Catalin Radu, reprezentant al unor societati comerciale, au fost deferiti justitiei de procurorii DNA.…