Grigore Tinica, manager al Institutului de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. G.I.M. Georgescu" Iasi, a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de complicitate la abuz in serviciu.



Potrivit unei sinteze a cauzelor finalizate de DNA in luna mai, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Iasi au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a lui Grigore Tinica, la data faptei si in prezent manager al Institutului de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. G.I.M. Georgescu" Iasi, sub aspectul savarsirii infractiunii…